👀 Тепловая карта взаимодействия налогоплательщиков с ФНС: что это такое

На днях в Иркутске Федеральная налоговая служба провела общероссийскую стратегическую сессию по вопросам внедрения принципов человекоцентричности в деятельность налоговых органов.

Заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин обратил внимание, что за пять лет проведения мероприятий по внедрению человекоцентричности налоговая служба прошла процесс культурной трансформации, направленной на совершенствование механизмов работы с обратной связью.

Были продемонстрированы идеи тепловой карты взаимодействия налогоплательщиков с ФНС.

«Она дает возможность увидеть перечень жизненных ситуаций граждан и каналов связи с налоговыми органами. С помощью нее ведомство получает анализ структурированных количественных оценок от пользователей государственных услуг», — рассказал Бударин.

Это позволяет понимать методологию дальнейшего внедрения инструментов обратной связи в деятельность налоговых органов по всей России.