💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,2 рубля, евро стоит 91,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,1880 рубля
Евро
91,7113 рубля
Юань
11,1582 рубля
Аналитик Александр Разуваев считает, что курс доллара может достигнуть 100 рублей. Это будет зависеть от цен на нефть и ключевой ставки Центробанка, которую снизят в ближайшем будущем.
