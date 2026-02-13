8162 КПК УСН моб
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,2 рубля, евро стоит 91,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,1880 рубля

Евро

91,7113 рубля

Юань

11,1582 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 13 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик Александр Разуваев считает, что курс доллара может достигнуть 100 рублей. Это будет зависеть от цен на нефть и ключевой ставки Центробанка, которую снизят в ближайшем будущем.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

