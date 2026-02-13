💢 Срок получения софинансирования по ПДС могут увеличить до пяти лет, чтобы не было схемы вывода денег

Срок, через который можно забрать средства софинансирования по Программе долгосрочных сбережений (ПДС), могут увеличить с года до пяти лет.

Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

По его словам, инициатива направлена на устранение правовой коллизии, позволявшей отдельным категориям граждан выводить деньги, предназначенные для долгосрочных вложений, практически через год.

«Те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для именно долгосрочных сбережений. К сожалению, возникла правовая коллизия, которая позволяла некоторым категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать в долгосрочную, через один год практически. Мы просто хотели эту правовую коллизию убрать», — пояснил Чебесков.

Срок, через который можно забирать софинансирование, будет не год, а более длинный. По мнению Минфина, достаточно пяти лет.

Предлагаемый срок – оптимален для изменения сложившейся практики и достижения целей программы, считают в Минфине. Законопроект на стадии рассмотрения, добавил чиновник.