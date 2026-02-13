Банкоматы Ozon Банка начали выдавать карты

Клиенты Ozon Банка смогут за пару минут получить готовую к работе пластиковую карту. Сделать это можно сразу в банкомате.

Ozon Банк запустил собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Первые три банкомата уже доступны в Москве и Санкт-Петербурге, до конца первого квартала 2026 года они появятся в 43 городах России.

Банкоматы будут пополнять картами постоянно, отслеживая число выданных карт. Техническое оснащение устройства позволит аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, а также выпустить готовую к работе карту за пару минут.

«Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы», — сказал председатель правления Ozon Банка Андрей Личманов.

Для получения карты, нужно зарегистрироваться в Ozon Банке и пройти идентификацию через Госуслуги.