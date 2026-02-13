Представители онлайн-торговли оказались не готовы проверять возраст покупателей с помощью биометрии

В онлайн-торговле не соблюдают запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. На это жалуются производители энергетических напитков, ведь так растет оборот нелегальной торговли.

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко поступают жалобы от производителей энергетических напитков на то, что не все представители онлайн-торговли оказались готовыми к проверке возраста покупателей с помощью биометрии.

С таким обращением выступил Союз производителей соков, воды и напитков, куда входят такие компании как «Черноголовка», «Святой источник», «Нарзан» и другие. Об этом пишут «Ведомости».

Из-за того, что у онлайн-торговли нет эффективных технологичных инструментов для определения возраста, может возникнуть нарушение действующих законов, что приведет к росту оборота нелегальной торговли. В том числе безалкогольными тонизирующими напитками.