РСПП: Центробанк вряд ли снизит ключевую ставку 13 февраля 2026 года

Глава РСПП Александр Шохин считает, что регулятор не будет рисковать сильнее разогнать инфляцию, поэтому сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.

13 февраля 2026 года состоится заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что вероятность снижения ставки невысока.

Пока что ЦБ работает по аналогии 2019 года, когда с 1 января НДС повысился на 2%. Тогда тоже подскочила инфляция, но в января 2026 года это оказалось сильнее, чем в 2019 году.

«Учитывая, что Центральный банк таргетирует инфляцию очень жестко, то, безусловно, сохранение ключевой ставки на уровне 16% является таким консенсусным практически вариантом прогноза решения совета директоров», — сказал Александр Шохин.

Также он добавил, что промышленники возобновят инвестиции и начнут снижать расходы на обслуживание кредитов только при ключевой ставке около 12% годовых. С 22 декабря 2025 года показатель держится на уровне 16%.