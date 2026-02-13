ФТС перечислила типовые ошибки при таможенном оформлении грузовых машин
Федеральная Таможенная служба опубликовала список самых частых ошибок, допускаемых перевозчиками при таможенном оформлении грузовых транспортных средств и перемещаемых в них товаров
При представлении предварительной информации (ПИ), электронной копии транзитной декларации (ЭТД) или товаросопроводительных документов на бумаге представителями перевозчиков часто допускали такие нарушения:
предоставление участниками ВЭД ПИ, содержащей некорректные сведения о транспортном средстве международной перевозки;
отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица на совершение таможенных операций на машину;
отсутствие на момент совершения таможенных операций товаросопроводительных (коммерческих) документов;
непредставление (недостоверное предоставление) сведений о номере декларации на товары;
отсутствие в товарно-транспортном документе печати перевозчика и/или отправителя товаров;
отсутствие в товарно-транспортном документе сведений о количестве грузовых мест, перемещаемых в грузовом отделении ТС;
отсутствие оригинала свидетельства о допуске ТС к перевозке грузов под таможенными пломбами и печатями;
отсутствие у перевозчика трудового договора, доверенности на осуществление международной автомобильной перевозки или срока действия документов истек;
подача транзитной декларации на другой таможенный пост, а не на тот, куда прибыло ТС;
в товаросопроводительных документах не указывают полные и необходимые сведения об отправителях /получателях/перевозчиках грузов (обычно – сведения о юрадресе, указывается только страна либо город). Соответственно, сведения о местонахождении участников внешнеэкономической сделки в электронном пакете документов указываются с такими же нарушениями;
если товарная партия состоит из нескольких различных наименований товаров (10 и более), в товаросопроводительных документах отсутствует разбивка по количеству мест, весу брутто и весу нетто, стоимости по каждому наименованию товаров;
в товаросопроводительных документах отсутствуют сведения о кодах товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС либо нет разбивки по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, если товарная партия неоднородная;
при заполнении товаротранспортных документов в графу 8 книжки МДП не вносятся сведения о прилагаемых документах (инвойс, свидетельство о допущении, упаковочный лист), сопровождающих перевозку по книжке МДП;
нет перевода на русский язык (если документы представлены на иностранном языке), некорректный перевод;
внесение некорректной информации о типе перевозки и не заполнение графы 9 «таможенный представитель» ЭТД;
в электронных документах сведения о товарах не соответствуют сведениям, представленным на бумаге;
несоблюдение порядка заполнения и подачи в таможенный орган иностранными перевозчиками таможенной декларации на ТС в соответствии с инструкцией, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 422.
