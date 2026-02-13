ФТС перечислила типовые ошибки при таможенном оформлении грузовых машин

Федеральная Таможенная служба опубликовала список самых частых ошибок, допускаемых перевозчиками при таможенном оформлении грузовых транспортных средств и перемещаемых в них товаров

При представлении предварительной информации (ПИ), электронной копии транзитной декларации (ЭТД) или товаросопроводительных документов на бумаге представителями перевозчиков часто допускали такие нарушения:

предоставление участниками ВЭД ПИ, содержащей некорректные сведения о транспортном средстве международной перевозки;

отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица на совершение таможенных операций на машину;

отсутствие на момент совершения таможенных операций товаросопроводительных (коммерческих) документов;

непредставление (недостоверное предоставление) сведений о номере декларации на товары;

отсутствие в товарно-транспортном документе печати перевозчика и/или отправителя товаров;

отсутствие в товарно-транспортном документе сведений о количестве грузовых мест, перемещаемых в грузовом отделении ТС;

отсутствие оригинала свидетельства о допуске ТС к перевозке грузов под таможенными пломбами и печатями;

отсутствие у перевозчика трудового договора, доверенности на осуществление международной автомобильной перевозки или срока действия документов истек;

подача транзитной декларации на другой таможенный пост, а не на тот, куда прибыло ТС;

в товаросопроводительных документах не указывают полные и необходимые сведения об отправителях /получателях/перевозчиках грузов (обычно – сведения о юрадресе, указывается только страна либо город). Соответственно, сведения о местонахождении участников внешнеэкономической сделки в электронном пакете документов указываются с такими же нарушениями;

если товарная партия состоит из нескольких различных наименований товаров (10 и более), в товаросопроводительных документах отсутствует разбивка по количеству мест, весу брутто и весу нетто, стоимости по каждому наименованию товаров;

в товаросопроводительных документах отсутствуют сведения о кодах товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС либо нет разбивки по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, если товарная партия неоднородная;

при заполнении товаротранспортных документов в графу 8 книжки МДП не вносятся сведения о прилагаемых документах (инвойс, свидетельство о допущении, упаковочный лист), сопровождающих перевозку по книжке МДП;

нет перевода на русский язык (если документы представлены на иностранном языке), некорректный перевод;

внесение некорректной информации о типе перевозки и не заполнение графы 9 «таможенный представитель» ЭТД;

в электронных документах сведения о товарах не соответствуют сведениям, представленным на бумаге;