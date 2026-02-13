Минпромторг планирует взимать полный утильсбор с автомобилей из ЕАЭС, которые ввозят для личного пользования

С 1 апреля 2026 года физлица, которые ввозят автомобили для личного пользования из ЕАЭС, могут начать платить утилизационный сбор.

Пока что действуют правила, по которым, если автомобиль оформлен для личного пользования, то утилизационный сбор платить не нужно. Однако на портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления от Минпромторга о выравнивании утилизационного сбора.

Его будут платить физлица, которые ввозят транспортные средства с территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Проектом постановления предусматривается распространение особенностей исчисления суммы утилизационного сбора, выпущенных таможенными органами на территории Евразийского экономического союза, вне зависимости от условий их выпуска», — сказано в пояснительной записке.

Если проект примут, новые правила начнут действовать уже с 1 апреля 2026 года.