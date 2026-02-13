Общественники просят убрать НДФЛ для работающих многодетных родителей

Предлагается снижать ставку на 2% после рождения третьего ребенка и далее.

Зам секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предлагает снижать НДФЛ вплоть до 0% для многодетных работающих родителей.

Он предложил снижать ставку налога после рождения третьего ребенка: минус 2% за каждого ребенка.

Также предлагается не повышать НДФЛ в зависимости от доходов многодетных родителей.

«Вне зависимости от дохода – это важно. Это стимул и для родителей-работников и для работодателей, которые таким образом могут поддержать многодетные семьи», — считает Гриб.

С 2026 года многодетные семьи смогут платить НДФЛ по льготной ставке 6%, но только если среднедушевой доход семьи меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям и нет долгов по алиментам.

В конце года на основе заявления родителей НДФЛ пересчитают по ставке 6%. Если НДФЛ платили по ставке 13%, вернут уплаченную разницу между 13% и 6%.