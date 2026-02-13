Минфин уточнил, как применять льготу по налогу на прибыль участникам СПИК с обособками

К доле прибыли в конкретном регионе применяется ставка, установленная законом этого субъекта РФ.

Минфин разъяснил порядок применения пониженных ставок по налогу на прибыль для компаний — участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые имеют обособленные подразделения.

В письме от 04.12.2025 № 03-03-08/117788 ведомство напомнило, что для участников СПИК действуют льготные ставки при зачислении налога как в федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов РФ (п. 1.14 ст. 284 и п. 1 и 3 ст. 284.9 НК).

При этом обязательно нужно вести раздельный учет доходов и расходов по проекту в рамках инвестконтракта и по иной деятельности – п. 2 ст. 288 НК.

Налог рассчитывают в целом по организации, а не отдельно по каждому подразделению. При расчете доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения (для уплаты налога в региональные бюджеты), учитывают показатели:

среднесписочной численности сотрудников (или расходов на оплату труда);

остаточной стоимости амортизируемого имущества именно этих подразделений (п. 1 ст. 257 НК).

Если компания ведет раздельный учет и формирует несколько налоговых баз (льготную и общую), то каждую из них распределяют по субъектам РФ отдельно.

При этом к доле прибыли, распределенной в конкретный регион, применяется та ставка налога, которая установлена законом этого субъекта РФ для участников СПИК, уточнил Минфин.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и составлять отчетность по новым ФСБУ, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь вести учет на ОСНО и спецрежимах, работать с кадрами, ЭДО и управленкой.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.