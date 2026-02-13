👤 Смена фамилии не поможет скрыться от судебных приставов

Должник по алиментам несколько лет неофициально работал под чужой фамилией, но ФССП все же нашла его.

Судебные приставы из Курганской области нашли должника по алиментам, который долгое время жил под чужой фамилией. Как только мужчину нашли, он погасил все долги.

Несмотря на то, что должник не жил по месту регистрации и не отвечал на звонки, приставы продолжали поиски. Они пришли в квартиру супруги алиментщика, где нашли его паспорт и выяснили место работы.

«К удивлению судебных приставов, охранник ответил, что сотрудника с такой фамилией на базе нет. Тогда судебные приставы показали фото гражданина, тут-то обман и раскрылся», — сказано на сайте ФССП.

Оказалось, что мужчина несколько лет работает неофициально под чужой фамилией. Он специально уходил из дома раньше, чтобы не столкнуться с приставами и не сообщал выдуманную фамилию своим знакомым.

Как только должника разыскали и доставили в отделение, он погасил всю задолженность.