Кабмин принял Концепцию развития благотворительности в России до 2030 года

К участию в благотворительности будут активнее привлекать малый и средний бизнес, а на НКО снизят административную нагрузку.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 7 февраля 2026 года № 208-р. Документ утверждает Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности в России до 2030 года.

Основные задачи до 2030 года:

расширить участие в благотворительной деятельности граждан и представителей бизнеса с помощью внедрения системных решений и повышения доверия к сфере благотворительности;

содействовать повышению эффективности деятельности благотворительных организаций и сотрудничества участников благотворительной деятельности.

Кабмин собирается расширить практику безвозмездной передачи товаров на благотворительные цели. Это коснется производителей и торговых организаций.

В благотворительность активно будут вовлекать представителей малого и среднего бизнеса, усовершенствуют механизмы работы целевых капиталов некоммерческих организаций (НКО) и расширят возможности для их пополнения. Также на НКО продолжат снижать административную нагрузку.