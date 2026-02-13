👫 Финуслуги рассказали о финансовых «красных флагах» в отношениях и на свиданиях

Россияне, которые хорошо зарабатывают, хотят иметь равного по доходу партнера и не согласны отвечать за его долги.

14 февраля множество пар отправится на свидание. Финуслуги провели опрос о финансовых «красных флагах» на первом свидании. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

52% мужчин считают, что именно они должны платить за ужин. Среди представителей 18-24 лет такой ответ выбрали только 32% и больше половины тех, кому за 35 лет.

«Мужчины чаще (52%) чем женщины (45%) не поддерживают раздельной оплаты, а еще 10% отметили, что если визави сообщит о таком желании, они и вовсе могут отказаться от предстоящего свидания», — сказано в исследовании.

26% считают, что каждый должен платить за себя самостоятельно, но такие моменты важно обговорить заранее. 17% уверены, что платит тот, кто пригласил.

40% женщин и мужчин считают, что оплата ужина не гарантирует возможность второго свидания, но повышает его вероятность.

Большинство россиян старается отложить разговор о заплате и карьере до вступления в отношения (40%). Мужчины чаще женщин выступают за то, чтобы раскрыться только после начала романа или даже после вступления в брак. 30% считают неприличным задавать вопросы о финансах раньше третьего свидания, а 20% заводят такую тему при первом свидании, чтобы обозначить приоритеты.

Сильнее всего вопрос о готовности к материальной ответственности партнера беспокоит женщин. Меньше всего россиян волнует наличие автомобиля или готовность оформить имущество на вторую половинку.

Мужчин отталкивает, когда женщина хвастается дорогими вещами, а женщин — жалобы партнера на нехватку денег, отсутствие работы или отказ ее искать.

Большинство женщин хочет, чтобы их мужчина получал больше 150 тыс. рублей в месяц, тогда как мужчинам достаточно, чтобы девушка зарабатывала хотя бы 50 тыс.

Состоятельные россияне хотят строить совместную жизнь с равными партнерами. Те, у кого зарплата свыше 300 тыс. рублей, назвали «красным флагом» низкие доходы спутника. Россияне с доходами от 700 тыс. рублей перед вступлением в брак обсудят кредитную историю партнера, чтобы не отвечать за их долги.