Исследование: нишевые маркетплейсы вытесняют массовые — объем рынка уже достиг 990 млрд рублей

Эксперты ожидают, что в 2026 году объем рынка нишевых маркетплейсов превысит 1,1 трлн рублей.

С 2024 года рынок нишевых маркетплейсов увеличился на 22% — до 990 млрд рублей в 2025 году. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса и Data Insight, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Нишевые маркетплейсы — это онлайн-площадки, где сторонние продавцы самостоятельно управляют ценами, ассортиментом и исполнением заказов, а платформа выполняет инфраструктурную и контролирующую функцию. Такие площадки отличаются ассортиментной специализацией в рамках одной или нескольких смежных категорий.

«Нишевые маркетплейсы задают новые стандарты онлайн-торговли. Рост сегментов B2B и площадок подарков и сувениров показывает появление новых точек развития и возможностей для бизнеса», — сказал руководитель управления интернет-торговли Т-Бизнеса Сергей Зятиков.

Структуру рынка нишевых маркетплейсов в 2025 году составили:

агрегаторы доставки продуктов — 61%;

маркетплейсы категорийных ретейлеров — 20% (+45% к 2024 году);

фарма — 6%;

автотовары — 5%.

Доля сегмента «Другие категории» выросла до 8% за счет формирования двух отдельных направлений — B2B-маркетплейсов и площадок подарков, каждая из которых набрала более 3%.

«Нишевые маркетплейсы — это не запасной план e-commerce, а его вторая волна. Когда универсальные платформы становятся слишком большими, чтобы быть гибкими, и слишком дорогими, чтобы быть выгодными, ниши возвращают рынку жизнь», — считает старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова.

Согласно прогнозу, в 2026 году объем рынка нишевых маркетплейсов превысит 1,1 трлн рублей, а к 2028 году достигнет примерно 1,3 трлн.