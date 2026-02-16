🔓 Россияне снимают самозапреты на кредиты из-за нехватки денег
В четвертом квартале 2025 года на 13% выросло число заявок от клиентов, которые сняли ранее установленный самозапрет на оформление кредита.
В конце 2025 года 40% таких заемщиков получили у банков кредитные деньги. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на аналитиков Cyberbird.
При рассмотрении заявок банки видят, что у клиентов ранее был статус самозапрета и что они его сняли.
«Самозапрет остается серьезным барьером для мошенников: текущие требования к его снятию не позволяют быстро сделать это стороннему лицу, что может подталкивать злоумышленников к более изобретательным уловкам», — сказала гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.
Также под конец 2025 года на 27% выросло число заявок на получение кредита от клиентов с действующим самозапретом. После отказа не все снимают ограничения, часть россиян не возвращается и не подает повторную заявку на получение займа.
Аналитики считают, что большинство устанавливает самозапрет на кредиты спонтанно, но при первой реальной необходимости они могут снять ограничения.
Комментарии1
странное решение, делаю вывод, как только не хватает денег, некоторые бегут кредиты