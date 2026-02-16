🔓 Россияне снимают самозапреты на кредиты из-за нехватки денег

Из-за сезонного спроса на кредиты под конец 2025 года клиенты банков, которые установили самозапрет, решили отказаться от ограничений.

В четвертом квартале 2025 года на 13% выросло число заявок от клиентов, которые сняли ранее установленный самозапрет на оформление кредита.

В конце 2025 года 40% таких заемщиков получили у банков кредитные деньги. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на аналитиков Cyberbird.

При рассмотрении заявок банки видят, что у клиентов ранее был статус самозапрета и что они его сняли.

«Самозапрет остается серьезным барьером для мошенников: текущие требования к его снятию не позволяют быстро сделать это стороннему лицу, что может подталкивать злоумышленников к более изобретательным уловкам», — сказала гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.

Также под конец 2025 года на 27% выросло число заявок на получение кредита от клиентов с действующим самозапретом. После отказа не все снимают ограничения, часть россиян не возвращается и не подает повторную заявку на получение займа.

Аналитики считают, что большинство устанавливает самозапрет на кредиты спонтанно, но при первой реальной необходимости они могут снять ограничения.