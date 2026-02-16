🏃 Россияне стали быстрее возвращаться с больничных

Суммарная длительность больничных среди работающих россиян снизилась в целом по стране с 2023 года примерно на 12%. Об этом говорится в статистических данных Минздрава.

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих лиц: РФ, декабрь 2025 — 87,4%», — говорится в данных.

Больше всего сократились периоды временной нетрудоспособности в республиках Алтай, Тыва и Северная Осетия. А меньше всего – в Дагестане, Новгородской области и Камчатском крае.

Показатель длительности больничных рассчитан как соотношение числа дней временной нетрудоспособности на 100 человек работающего населения к аналогичному показателю соответствующего периода 2023 года.