🏃 Россияне стали быстрее возвращаться с больничных

Продолжительность больничных среди работающих россиян сократилась на 12%.

Суммарная длительность больничных среди работающих россиян снизилась в целом по стране с 2023 года примерно на 12%. Об этом говорится в статистических данных Минздрава.

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих лиц: РФ, декабрь 2025 — 87,4%», — говорится в данных.

Больше всего сократились периоды временной нетрудоспособности в республиках Алтай, Тыва и Северная Осетия. А меньше всего – в Дагестане, Новгородской области и Камчатском крае. 

Показатель длительности больничных рассчитан как соотношение числа дней временной нетрудоспособности на 100 человек работающего населения к аналогичному показателю соответствующего периода 2023 года.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а ещё говорят что у нас медицина работает плохо! Вот вам и показатель - быстрее лечить стали!

    а это не повод уменьшить ставку страховых взносов?

  • Наталья Суворова
    Бухгалтер

    Если я работаю удаленно, брать больничный не имеет смысла. Я в любом случает дома и в любом случае ( по мере сил) работаю. И так уже два года. так что не количество больных, а количество людей на удаленной работе играет роль. Вот вам и вся статистика.

