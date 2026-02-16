Депутат рассказал о требованиях к рекламе энергетиков с 1 марта 2026

Реклама тонизирующих напитков не может обращаться к несовершеннолетним, нельзя обещать спортивные успехи, повышение социального статуса или представлять энергетик частью активного образа жизни.

С 1 марта 2026 года ужесточаются требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков.

Теперь реклама во всех форматах обязательно должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления.

Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«С 1 марта вступает в силу закон, который ужесточает требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь такая реклама во всех форматах - на телевидении, радио, в интернете и на наружных носителях — должна сопровождаться обязательным предупреждением о вреде их чрезмерного потребления», — отметил парламентарий.

В радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе – не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра. Эти правила закреплены в законе и обязательны для всех рекламодателей.

«Реклама энергетиков не должна быть обращена к несовершеннолетним. Запрещается создавать впечатление, что такие напитки способствуют спортивным успехам, повышают социальный статус или являются обязательной частью "активного" образа жизни подростков. Не допускается и манипулирование темой витаминов или биологически активных добавок для создания иллюзии полной безопасности продукта», — уточнил Гусев.

Продажа энергетиков детям до 18 лет уже запрещена. Доказано, что чрезмерное употребление энергетиков может привести к бессоннице, стрессу, гипертонию, проблемам с сердцем и почками. Поэтому реклама должна честно предупреждать о рисках, а не просто заманивать яркими слоганами, добавил он.