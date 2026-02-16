Объем наличных на руках у россиян вырос до рекордных 17 трлн рублей в 2025 году

На фоне снижения доходности депозитов, а также из-за жестких антифрод-механизмов, клиенты банков предпочитают хранить наличные, а не держать средства на счетах.

В 2025 году россияне накопили 17,1 трлн рублей наличными. По сравнению с 2024 годом сумма выросла на 4,6%, до рекордного уровня. При этом в самом 2024 году прирост был незначительным — 0,1%.

Центробанк ожидает, что в 2026 году инфляция замедлится до 4,5-5,5%, ключевая ставка снизится до 13,5-14,5% годовых, а норма сбережение сократится до 6-8% доходов населения. Из-за замедления темпов роста депозитов до 5-8%, объем наличных вырастет на 3-4%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

«Это указывает на общее повышение уровня благосостояния и стремление использовать деньги как в безналичной форме, так и в наличной», — сказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Параллельно россияне наращивают инвестиции в недвижимость, цены на которую растут. Также на способ хранения сбережений повлияли антифрод-механизмы банков. Организации стали подозрительно относиться к снятию крупных сумм, периодически блокируют переводы и счета, что снижает доступность средств на счетах и прибавляет популярности наличным.