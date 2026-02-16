Депутаты хотят установить мораторий на повышение тарифов ЖКУ до 1 марта 2028 года
Депутаты Госдумы предлагают ввести мораторий на размер платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.
«Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас Жилищный кодекс предусматривает, что плата за ЖКХ не должна быть выше предельных максимальных индексов, которые отличаются в каждом регионе. Если изменения примут, то до 1 марта 2028 года не будет повышения платы в рамках этих индексов.
По мнению авторов проекта, это поможет стабилизировать ситуацию в ЖКХ и снизить нагрузку на россиян и экономику.
представил эту схему в действии....
Даже страшно подумать , сколько.... прямо ровно 01.03.2028 нужно будет выплатить каждому!
Наверное по пятикратному тарифу за все пропущенные годы!
при отсрочке от этой даты.... проценты будут увеличиваться в геометричекой прогрессии!