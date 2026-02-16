Депутаты хотят установить мораторий на повышение тарифов ЖКУ до 1 марта 2028 года

Чтобы сделать тарифы на коммунальные более предсказуемым, депутаты предложили ввести временный мораторий, во время которого не будет расти плата за ЖКУ.

Депутаты Госдумы предлагают ввести мораторий на размер платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.

«Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас Жилищный кодекс предусматривает, что плата за ЖКХ не должна быть выше предельных максимальных индексов, которые отличаются в каждом регионе. Если изменения примут, то до 1 марта 2028 года не будет повышения платы в рамках этих индексов.

По мнению авторов проекта, это поможет стабилизировать ситуацию в ЖКХ и снизить нагрузку на россиян и экономику.