⌛ 16 февраля нужно заплатить взносы на травматизм за январь 2026

Последний день для уплаты страховых взносов на травматизм – 16 февраля.

СФР напомнил, что не позднее 16 февраля нужно уплатить страховые взносы на травматизм за январь 2026 года.

Работодатели уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ежемесячно не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за месяцем начисления, пишет фонд.

Но 15 февраля выпало на воскресенье, поэтому срок переносится на ближайший рабочий день – понедельник, 16 февраля.

Чтобы вовремя платить налоги и взносы — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и взносы по требованиям 2026 года, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет на ОСНО и спецрежимах, научитесь составлять отчетность по новым ФСБУ, сможете работать с кадрами и ЭДО.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.