Для застройщиков предложили обязательные инвестиции вместо штрафов

ТПП предлагает расширить число сфер, которые могут участвовать в механизме «Инвестиции вместо штрафов». Это позволит работодателям эффективно устранять нарушения, а государству получить большую экономическую выгоду.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минэкономразвития дать строительному бизнесу больше шансов на исправление нарушений без разорительных штрафов.

С 2025 года начал действовать механизм «Инвестиции вместо штрафов», который позволяет направить деньги на устранение нарушений, но для этого нужно заключить с проверяющими соглашение. Пока что в таком проекте могут участвовать восемь сфер: промышленная и энергетическая безопасность, горный надзор, экологический и земельный контроль, а также лицензирование производства лекарств.

В ТПП хотят расширить перечень, чтобы включить в него строительство, пожарную и санитарную безопасность, охрану труда, транспорт и сферу услуг. Об этом пишут «Известия».

«Если компания не может быстро исправить нарушение, она может согласовать с надзорными органами более длинный план. В этот период бизнес вкладывается в решение проблемы, а государство отказывается от штрафов», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

По итогам 2025 года поступления от штрафов в сфере предпринимательства составили 5 млрд рублей. В ТПП считают, что инвестиции в устранение нарушений дало бы больший экономический эффект, чем обычное пополнение бюджета.

