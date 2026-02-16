Когда банк может отказаться возвращать деньги со вкладов

Если у банка отозвали лицензию, счета клиента заблокировали или вкладчик не может доказать причину снятия крупной суммы, кредитная организация откажется вернуть средства со вкладов.

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева рассказала о пяти причинах, по которым банк может отказать клиенту в возврате вклада.

Отзыв лицензии у кредитной организации. В таком случае клиент может получить только страховое возмещение на сумму не больше 1,4 млн рублей по всем счетам с одном банке. Сбережения на большую сумму можно возместить, но не в приоритетном порядке, а в ходе банкротства. Блокировка или арест счетов. Если в отношении клиента есть предписание приставов, следователей или ФНС, то банк не вернет заблокированные средства, даже если они лежат на вкладе. Вкладчик получит обратно доступ после снятия ограничений. Споры о правопреемственности. Когда вкладчик умрет, доступ к его счетам будет у наследников, но для этого нужно предоставить свидетельство о праве на наследство. Пока наследники не вступят в права, банк не выдаст деньги. У клиента нет необходимых документов для подтверждения операции. Например, подозрение сотрудников банка могут вызвать крупные переводы. В этом случае они могут запросить подтверждение личности или иные документы. Подозрение на мошенничество. Если человек не может объяснить причину снятия сразу крупной суммы со счета, банк может заблокировать операцию. В таком случае придется подтверждать намерения и дееспособность.

Если банк все же заблокировал снятие денег со вклада, Елена Якушева советует получить официальный отказ с указанием причины и ссылкой на закон или внутреннюю инструкцию организации. После чего нужно подать жалобу в отделение банка и в головной офис. Если реакции не последует, пожаловаться можно в Центробанк лично или через онлайн-приемную.

Узнайте, как правильно организовать работу, чтобы избежать рисков блокировки счетов, смотрите запись вебинара «Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика».