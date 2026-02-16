❔ Можно ли получать НДС-вычет, если у покупателя ставка 22%, а у поставщика 5%

В чате ФНС спросили – если покупатель платит НДС по ставке 22℅, то к вычету можно брать налог от поставщиков, применяющих ставки 5% или 7℅, или только от тех, кто на 22%.

Если вопрос касается правомерности вычета НДС, предъявленного продавцом покупателю по налоговой ставке 5% (7%), то вычеты применяются на общих условиях, установленных ст. 171 и ст. 172 НК, ответили налоговики.

