Налоговики стабилизировали передачу данных по АУСН после сбоев в начале 2026 года

ФНС и уполномоченные банки восстановили стабильную работу с АУСН. Теперь сведения об операциях от кредитных организаций, а также транзакции по ККТ полностью отражаются в личных кабинетах налогоплательщиков.

«В январе 2026 года после новогодних праздников в результате большого количества подключений и проводимых транзакций у банков возникли сложности: передача данных в ФНС происходила с задержкой», — объяснили в пресс-службе замглавы ФНС Андрея Бударина.

К началу февраля 2026 года налоговики и банки восстановили штатный информационный обмен, а все сведения успешно приняли и учли в системах.

Сейчас 6% жалоб от пользователей связаны с техническими проблемами, которые касаются правил разметки операций и расчета НДФЛ.

С начала 2026 года уполномоченные банки передали налоговикам сведения о 32 млн операций, точность разметки составляет 97%. Однако в ФНС предупредили, что банк делает только предварительную разметку, а какие операции были фактически, знает только сам пользователь, поэтому ему важно следить за информацией и при необходимости делать коррекцию.

По данным на 12 февраля 2026 года АУСН применяют 357 тыс. налогоплательщиков.

Узнайте, кто может перейти на АУСН, какие есть ограничения, плюсы и минусы этого режима, смотрите запись вебинара «АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода».