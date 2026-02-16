💰 В сфере финансов можно зарабатывать 223 тысячи рублей

Назвали отрасли с зарплатами от 150 тысяч.

Среднюю зарплату более 150 тысяч рублей в ноябре 2025 года получали работники 33 отраслей экономики.

Самые высокие зарплаты были в перестраховании – 309 тыс. рублей.

Также в топ-5 вошли управляющие фондами (252 тыс. рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (239 тыс.), занятые в добыче руд цветных металлов (232 тыс.) и специалисты сервисных компаний в сфере добычи полезных ископаемых (225 тыс.).

В десятку попали работники сферы финансов и инвестфондов (по 223 тыс. рублей), занятые в добыче газа (210 тыс.), разработчики (209 тыс.) и издатели ПО (207 тыс.).

Кроме того, больше 200 тысяч в среднем получали занятые на пассажирском воздушном транспорте, морском грузовом транспорте, на производстве различных носителей информации.

Зарплаты от 150 до 200 тысяч рублей были в 20 отраслях.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии, с учетом доходов всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

На ноябрь 2025 года в среднем по стране зарплата была на уровне 98,2 тыс. рублей.

