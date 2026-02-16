Масленица Аналитик моб
Шохин: зарплата для квалифицированных мигрантов в 717 тысяч рублей — это барьер для бизнеса

Если Минфин решил поднять оплату труда для высококвалифицированных иностранных специалистов до 717 тысяч, то это усугубит дефицит кадров в некоторых сферах бизнеса.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что установка фиксированной зарплаты для высококвалифицированных иностранных специалистов станет барьером для развития бизнеса.

Сейчас Минфин предлагает зафиксировать оплату труда для таких сотрудников на уровне 717 тыс. рублей и 358,5 тыс. — для отдельных категорий в сфере науки, медицины и преподавания. Пока что она составляет 250 тыс. рублей в месяц.

«Безусловно, это явный барьер. Таких зарплат, мягко говоря, не так много и для российских работников», — сказал Александр Шохин.

Также он добавил, что взаимодействие с иностранными сотрудниками перейдет на организованный набор, в том числе и с теми, кто приезжает в РФ из визовых стран. Дефицит кадров по-прежнему есть в 2/3 компаний.

Автор

Ольга Ульянова
Комментарии

1
  • M
    Marina2022

    да и 250000 не так много, мягко говоря, у российских работников.

