Малый и средний бизнес

Частным школам могут дать право выкупа госимущества как это у МСП

Малый и средний бизнес имеет преимущественное право выкупа арендуемых помещений. Такое же право предлагается дать частным образовательным организациям.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает предоставить частным образовательным организациям право преимущественного выкупа арендуемого госимущества наравне с субъектами МСП.

Предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас для поддержки МСП им предоставлено преимущественное право выкупа арендуемых помещений. Эта мера распространяется на объекты, используемые для коммерческой деятельности, в том числе автосервисы и торговые помещения. У частных школ, арендующих помещения для обучения, такого права нет, напомнил депутат.

«Прошу поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, предусматривающих предоставление частным образовательным организациям права преимущественного выкупа арендуемого государственного имущества наравне с субъектами МСП», — говорится в письме.

Такие обращения региональные отделения ЛДПР собираются направить губернаторам регионов. Мера позволит поддержать частные образовательные организации и повысить качество образовательного процесса. 

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

