Минтруд ответил, проиндексируют ли маткапитал, если его получили в 2025 году

Если материнский капитал получили, но не потратили, вся сумма будет ежегодно индексироваться.

Минтруд ответил, проиндексируют ли в 2026 году материнский капитал, если его получили в 2025.

«Если вы получили маткапитал, но не потратили средства, то вся сумма будет ежегодно индексироваться. Такое правило действует независимо от того, в каком году был получен маткапитал», — пояснило ведомство.

Индексация прошла 1 февраля 2026 года – сумма маткапитала выросла на 5,6%.

Как изменится сумма:

728,9 тыс. рублей – если первый ребенок родился после 01.01.2020 или второй ребенок родился до 01.01.2020;

963,2 тыс. – если второй родился после 01.01.2020, и маткапитал на первого не получали;

234,3 тыс. рублей – если второй родился после 01.01.2020, но маткапитал на первого уже получали.

Если часть суммы уже потратили, на 5,6% проиндексируют остаток, который остался на счете.

Например: получили маткапитал на первого ребенка в 2025 году – это 690,3 тыс. рублей. Потратили на ипотеку 300 тыс. Остаток составит 390,3 тыс. С 1 февраля 2026 сумма остатка проиндексирована на 5,6% – до 412,1 рубля.

Сумму остатка можно узнать на Госуслугах или в отделении СФР.