Продукты предлагают маркировать по принципу «светофора»

Общественное движение «Здоровое Отечество» предлагает ввести систему цветовой маркировки продуктов с превышением нормы по сахару, соли и насыщенным жирам по принципу «светофора».

Обращение направила главе Минпромторга Антону Алиханову председатель движения Екатерина Лещинская.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения федеральной системы предупреждающей цветовой маркировки продуктов с превышением установленных нормативов по сахару, соли и насыщенным жирам по принципу "светофора". Цель инициативы – обеспечить гражданам понятную и быструю навигацию при выборе продуктов питания без введения запретительных мер и избыточного регулирования», — говорится в обращении.

Сейчас несовершеннолетние имеют свободный доступ к продукции с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров – сладким газированным напиткам, ультрапереработанным продуктам, снекам, отметили общественники.

Поэтому предлагается повышать информированность людей о составе и потенциальных рисках продуктов. По данным официальной статистики, потребление сахара в РФ превышает рекомендуемые медицинские нормы в четыре раза, а рост заболеваемости ожирением за последние годы составил 52%.

Реализовать меру можно поэтапно с участием профильных ведомств, научного сообщества и представителей отрасли, что позволит обеспечить баланс интересов государства, бизнеса и общества, считают в общественном движении.

Для этого они просят рассмотреть возможность проведения экспертного обсуждения данного вопроса и создать рабочую группу при участии Минпромторга, Минздрава, представителей промышленности и общественных организаций.

«Здоровое Отечество» готово участвовать в экспертных и общественных обсуждениях, привлекать профильных специалистов, врачей и лидеров общественного мнения для формирования конструктивного диалога и широкой общественной поддержки предлагаемых изменений.