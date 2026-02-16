Эксперт: лидерские качества могут быть минусом

Основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ» Александра Авдеева рассказала, что лидерские качества у кандидата — это может быть и хорошо, и плохо.

Александра Авдеева, эксперт

Наличие лидерских качеств у кандидата — хороший знак. Как правило, такой человек умеет брать ответственность за результат и проявлять инициативу. Он проактивнее остальных и может не только как исполнитель выполнять работу, но и создавать дополнительную ценность за счет инициативы, креатива и оптимизации процессов.

«Однако в некоторых случаях и на отдельных позициях лидерство как выражение инициативы может стать препятствием. Так бывает, когда позиция не предполагает проактивности и требует четкого следования регламентам. Например, это сотрудники банка, выполняющие стандартные задачи по обслуживанию клиентов строго по нормативам. Активного и инициативному человеку будет скучно выполнять одно и то же, поэтому велик шанс, что такой работник не задержится на позициии. Поэтому, чтобы не тратить время на обучение человека, который все равно уйдет через месяц, проактивному кандидату на такие позиции стоит отказать», — пояснила Александра Авдеева.

Эксперт делится своим опытом: «я помню, как сразу после переезда в Санкт-Петербург проходила собеседования в разных компаниях <…> была вакансия хостес — сотрудника, встречающего гостей и провожающего их до студии. Мне сказали, что с моим резюме готовы предложить другую позицию — менеджера по продажам, потому что увидели мой потенциал и поняли, что я долго не проработаю на однообразной и простой работе».

Аналогичная ситуация с работой няни. Некоторые родители хотят, чтобы она следовала исключительно их рекомендациям и не навязывала свои правила, которые могут отличаться от тех, что выбирают родители. В таких условиях излишняя проактивность также может быть нежелательной, особенно когда у позиции нет карьерного роста, понятной траектории и когда работа в рамках одной семьи, а не крупного бизнеса. Поэтому могут возникнуть вопросы, насколько такой кандидат подходит для данной вакансии.