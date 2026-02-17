Как легально использовать ПСН вместе с УСН

В 2026 году лимиты ужесточились, а ФНС усилила контроль за совмещением режимов. Узнайте, как не слететь с патента из-за типичных ошибок.

2026 год стал переломным для малого бизнеса в связи со снижением порога НДС на УСН. Совмещение УСН и ПСН требует четкого разграничения видов деятельности — иначе ФНС аннулирует патент задним числом. Многие предприниматели теряют право на ПСН уже в первом квартале — из-за неверного расчета доходов, смешения операций или неправильного оформления документов.

На бесплатном вебинаре «УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения» вы получите практическое руководство по безопасному совмещению УСН и ПСН в 2026 году: как разделить учет, чтобы не нарушить условия патента; как учитывать доходы от маркетплейсов, рассрочки и онлайн-услуги. Он состоится уже сегодня — 17 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Лимиты доходов для ПСН и УСН. Лимиты и ограничения при совмещении. Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения. Слет с патента: последствия и как избежать. Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.). Совмещение налоговых режимов для разных видов деятельности. Совмещение для одного вида деятельности в разных регионах.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре 17 февраля в 11:00 мск!