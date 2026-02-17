Как легально использовать ПСН вместе с УСН
2026 год стал переломным для малого бизнеса в связи со снижением порога НДС на УСН. Совмещение УСН и ПСН требует четкого разграничения видов деятельности — иначе ФНС аннулирует патент задним числом. Многие предприниматели теряют право на ПСН уже в первом квартале — из-за неверного расчета доходов, смешения операций или неправильного оформления документов.
Многие предприниматели теряют право на ПСН уже в первом квартале — из-за неверного расчета доходов, смешения операций или неправильного оформления документов.

На вебинаре рассмотрим:
Лимиты доходов для ПСН и УСН. Лимиты и ограничения при совмещении.
Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.
Слет с патента: последствия и как избежать.
Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.).
Совмещение налоговых режимов для разных видов деятельности. Совмещение для одного вида деятельности в разных регионах.
Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
Ждем вас на вебинаре 17 февраля в 11:00 мск!
