ФНС: как на АУСН отражать возврат покупателю

При возврате на эту сумм уменьшаются доходы того налогового периода, когда провели возврат.

Налоговая служба разъяснила, как на АУСН отражать возврат покупателю.

«Налоговая база для исчисления налога при применении автоУСН формируется на основании данных ККТ, операций, переданных уполномоченным банком с разметкой на относящиеся (не относящиеся) к налоговой базе», — напомнили налоговики.

В случае возврата денег, полученных в счет оплаты товаров, работ или услуг, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором произведен возврат (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

