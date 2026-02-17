Работодателям нужно больше 6 тысяч блинопеков на Масленицу
По итогам января 2026 года работодатели разместили больше 6,2 тыс. вакансий для блинопеков. Спрос на таких сотрудников не ослабевает.
Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».
Больше всего вакансий для кулинаров на Масленицу в Москве — более 660 или 11% предложений о работе, в Московской области — 560 или 9%, Краснодарском крае — 290 тыс. или 4%, в Свердловской области — более 260 или 4%.
«Сегодняшний повар — это не только мастер своего дела, но и профессионал с широким набором компетенций. Да, умение готовить — база, но работодатели все чаще ищут тех, кто умеет:
работать в команде (упоминается в 35,9 тыс. вакансий);
ответственен (более 10,1 тыс.);
чистоплотен (более 3 тыс.);
и исполнителен (более 2,4 тыс.)», — сказала директор hh по исследованиям Мария Игнатова.
Медианная зарплата кулинаров по стране в январе 2026 года составила 68,9 тыс. рублей. За пять лет доход вырос на 66% или более чем на 27 тыс. рублей. Зарплатная вилка в вакансиях — от 41,9 до 120,2 тыс. рублей в зависимости от навыков и опыта.
