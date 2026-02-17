Работодателям нужно больше 6 тысяч блинопеков на Масленицу

В среднем по стране специалисты по блинам зарабатывают около 70 тысяч рублей.

По итогам января 2026 года работодатели разместили больше 6,2 тыс. вакансий для блинопеков. Спрос на таких сотрудников не ослабевает.

Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Больше всего вакансий для кулинаров на Масленицу в Москве — более 660 или 11% предложений о работе, в Московской области — 560 или 9%, Краснодарском крае — 290 тыс. или 4%, в Свердловской области — более 260 или 4%.

«Сегодняшний повар — это не только мастер своего дела, но и профессионал с широким набором компетенций. Да, умение готовить — база, но работодатели все чаще ищут тех, кто умеет: работать в команде (упоминается в 35,9 тыс. вакансий);

ответственен (более 10,1 тыс.);

чистоплотен (более 3 тыс.);

и исполнителен (более 2,4 тыс.)», — сказала директор hh по исследованиям Мария Игнатова.

Медианная зарплата кулинаров по стране в январе 2026 года составила 68,9 тыс. рублей. За пять лет доход вырос на 66% или более чем на 27 тыс. рублей. Зарплатная вилка в вакансиях — от 41,9 до 120,2 тыс. рублей в зависимости от навыков и опыта.