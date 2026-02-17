Как учесть РК при АУСН, если в личном кабинете банка нет кода 2006

Если в личном кабинете банка нет нужного кода выплаты дохода, можно добавить его в ЛК автоУСН.

Налоговики уточнили, как учитывать зарплату на АУСН.

В личном кабинете уполномоченного банка есть только код дохода 2000. Кода 2006 для районных коэффициентов нет, написали в чате ФНС.

«Если в личном кабинете банка отсутствует возможность представления сведений о выплате дохода сотрудникам по коду выплаты дохода 2006, то это можно сделать в личном кабинете автоУСН», — пояснили представители налоговой.

Это делают во вкладке «Сотрудники» — «НДФЛ».

Отметим, что коды доходов на АУСН утверждены приказом ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@. Кода 2006 там нет. Но в письме от 26.11.2025 № БС-4-11/10609@ ФНС рекомендует до внесения изменений в приказ использовать код 2006 для районных коэффициентов.