Как учесть РК при АУСН, если в личном кабинете банка нет кода 2006
Налоговики уточнили, как учитывать зарплату на АУСН.
В личном кабинете уполномоченного банка есть только код дохода 2000. Кода 2006 для районных коэффициентов нет, написали в чате ФНС.
«Если в личном кабинете банка отсутствует возможность представления сведений о выплате дохода сотрудникам по коду выплаты дохода 2006, то это можно сделать в личном кабинете автоУСН», — пояснили представители налоговой.
Это делают во вкладке «Сотрудники» — «НДФЛ».
Отметим, что коды доходов на АУСН утверждены приказом ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@. Кода 2006 там нет. Но в письме от 26.11.2025 № БС-4-11/10609@ ФНС рекомендует до внесения изменений в приказ использовать код 2006 для районных коэффициентов.
Начать дискуссию