💏 Стало известно, сколько придется потратить на свидании в разных регионах

Дешевле всего свидание обойдется в Кабардино-Балкарии и Карелии, а дороже всего – в Москве и на Чукотке.

МТС Банк изучил, сколько стоит свидание в феврале 2026 года в российских регионах (исследование есть у «Клерка»). Больше всего придется потратить в Москве и Чукотском автономном округе.

Разница в стоимости свидания между регионами составляет более двух раз, подчеркнули аналитики. В стоимость свидания включили покупку цветов, посещение кинотеатра и ресторана.

В среднем по России стоимость свидания в феврале 2026 составила 5 830 рублей: рост за год на 25%.

Средний чек на свидание в разных регионах сильно отличается. Так, москвичам свидание обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Республики Коми.

Самыми дорогими регионами стали:

  • Москва – 7 270 рублей;

  • Чукотский автономный округ — 7 140 рублей;

  •  Магаданская область – 7 020 рублей.

Меньше всего придется заплатить жителям Кабардино-Балкарии (3 240 руб.), Карелии (3 290 руб.), Кировской области (3 370 руб.).

Больше всего за год подорожали билеты в кино – на 42%. Цена букета цветов выросла на 15%, а похода в ресторан – на 21%.

В ходе исследования учитывались платежные операции в феврале 2025 и 2026 годов во всех регионах России.

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    нуууууу.... это смотря с кем свидание!

    кто-то.... может и брульянт затребует!...

    а другая.... сама и накормит, и напоит, и спать уложит....

