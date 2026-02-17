40% пострадавших от мошенников пожаловались в банк и полицию на хищение денег

Под влиянием мошенников россияне в среднем перевели злоумышленникам 20 тысяч рублей. Крупные суммы свыше 1 млн чаще всего теряли люди пенсионного возраста.

В 2025 году почти 460 тыс. человек столкнулись с различными видами финансового мошенничества. Чаще всего это приводило к хищению денег.

Самый популярный канал у мошенников — телефонные звонки. Женщины чаще мужчин попадались на уловки злоумышленников и раскрывали им проверочные коды, также они чаще скачивали вредоносные программы и предоставляли иную информацию.

«Увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. Последний способ приводил к потере денег в 2 раза чаще, чем звонки», — сказано на сайте Центробанка.

Средняя сумма потери от перевода мошенникам составила 20 тыс. рублей. Больше 1 млн чаще других теряли пожилые люди. Число пострадавших, которые сообщили о хищении денег и в свой банк, и в полицию увеличилось до 40%.

Всего в 2025 году с кибермошенниками столкнулись 29% участников опроса, это на 5% меньше, чем в 2024 году.