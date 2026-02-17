Масленица общ моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Мошенничество

40% пострадавших от мошенников пожаловались в банк и полицию на хищение денег

Под влиянием мошенников россияне в среднем перевели злоумышленникам 20 тысяч рублей. Крупные суммы свыше 1 млн чаще всего теряли люди пенсионного возраста.

В 2025 году почти 460 тыс. человек столкнулись с различными видами финансового мошенничества. Чаще всего это приводило к хищению денег.

Самый популярный канал у мошенников — телефонные звонки. Женщины чаще мужчин попадались на уловки злоумышленников и раскрывали им проверочные коды, также они чаще скачивали вредоносные программы и предоставляли иную информацию.

«Увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. Последний способ приводил к потере денег в 2 раза чаще, чем звонки», — сказано на сайте Центробанка.

Средняя сумма потери от перевода мошенникам составила 20 тыс. рублей. Больше 1 млн чаще других теряли пожилые люди. Число пострадавших, которые сообщили о хищении денег и в свой банк, и в полицию увеличилось до 40%.

Всего в 2025 году с кибермошенниками столкнулись 29% участников опроса, это на 5% меньше, чем в 2024 году.

Автор

Контур
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Чтобы обеспечить себя дополнительным источником дохода, совсем необязательно создавать новый продукт, расширять перечень услуг или искать еще одну работу. Есть более простой и эффективный способ, который не требует серьезных вложений — участие в партнерских программах. Рассказываем, как работает реферальная программа от Контура. 

Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Комментарии

2
  • Ирина Е
    Специалист

    40% пострадавших от мошенников пожаловались в банк и полицию на хищение денег

    А остальные 60? Дону Карлеоне?

ГлавнаяМасленица!