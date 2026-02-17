Голикова рассказала, сколько человек нужно вовлечь в экономику до 2032 года

На новые рабочие места и для замещения тех, кто уходит на пенсию, понадобится 12 млн человек.

Примерно 12 млн человек нужно вовлечь в экономику России до 2032 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 миллионов человек», — сказала Голикова.

С 2025 года прогнозирование потребности в кадрах осуществляется на семилетний период. Прогноз охватывает отраслевые, профессиональные и региональные аспекты.

При этом принимают во внимание не только создаваемые новые рабочие места, но и уход сотрудников на пенсию.

Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики нужно создать к 2030 году эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, добавила вице-премьер.