Мишустин: рынок e-commerce вырос в 6 раз

За последние несколько лет обороты интернет-торговли выросли за счет маркетплейсов, доставок еды и такси.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что оборот российской электронной торговли за последние годы вырос почти в шесть раз. В основном это произошло за счет маркетплейсов, сервисов доставки еды и такси.

«Благодаря таким платформам свыше миллиона продавцов развивают свой бизнес, расширяют географию покупателей», — сказал Мишустин.

Чтобы защитить интересы участников e-commerce, приняли федеральный закон о цифровых платформах, который вступит в силу в октябре 2026 года. Регулирование рынка позволит усилить контроль качества и безопасности продукции. Для самозанятых и предпринимателей, которые работают с интернет-площадками, будут созданы прозрачные условия.

Ожидается, что новые механизмы позволят площадкам динамично развиваться и усиливать конкурентную борьбу.

