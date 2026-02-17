💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 76,6 рубля, евро стоит 91.
На 17 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,6 рубля, курс евро — 91.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,6201 рубля
Евро
91,0368 рубля
Юань
11,0859 рубля
Недавно мы писали, что Мосбиржа вернула торги долларом с 16 февраля 2026 года. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что возвращение торгов по доллару США на Мосбиржу увеличит ликвидность валюты. Это хорошая новость для участников рынка, а также для частных лиц, которые хотят торговать долларом на бирже.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию