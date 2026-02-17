💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 февраля 2026 года

КПП ОСН моб
Банк России установил курс доллара США 76,6 рубля, евро стоит 91.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,6201 рубля

Евро

91,0368 рубля

Юань

11,0859 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Недавно мы писали, что Мосбиржа вернула торги долларом с 16 февраля 2026 года. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что возвращение торгов по доллару США на Мосбиржу увеличит ликвидность валюты. Это хорошая новость для участников рынка, а также для частных лиц, которые хотят торговать долларом на бирже.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

