Перечень оснований для отказа в выдаче патента иностранцам могут расширить

Предлагается не выдавать или аннулировать патенты за злостное неисполнение вступивших в силу решений суда.

Депутаты предлагают расширить перечень оснований для отказа в выдаче, переоформлении и аннулирования патента иностранным гражданам. В частности, эту меру хотят применять за злостное неисполнение вступивших в силу решений российских судов.

Законопроект о добавлении таких норм внесен в Госдуму 17 февраля 2026 года.

Сейчас законодательство устанавливает различные ограничения и основания для отказа в выдаче или аннулирования разрешительных документов для иностранцев, связанные с совершением административных правонарушений, депортацией, невыполнением налоговых обязательств и другими нарушениями.

Но в этом списке нет прямого указания на факт злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда РФ. Поэтому предлагается установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе РФ путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение трудового патента.

Законопроект предполагает, что патент не выдается, не переоформляется и аннулируется, если в отношении иностранца вступило в законную силу решение суда России, обязывающее его к совершению определенных действий или воздержанию от них (в том числе имущественного характера). И это решение не исполнено им в течение шести месяцев до даты подачи заявления о выдаче патента или в период действия уже выданного патента.

Срок отсчета начнется со дня истечения установленного судом или законом срока для добровольного исполнения решения суда.

Такие меры обеспечат дополнительный механизм побуждения иностранцев к добровольному и своевременному исполнению судебных решений, послужат дополнительной мерой по защите прав граждан РФ и российских юрлиц.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

