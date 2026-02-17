Большинство россиян понимают взаимосвязь риска и доходности и знают, что такое облигация

Граждане оценили свою готовность к инвестициям.

63% россиян знают, что такое облигация, а 89% понимают взаимосвязь риска и доходности.

Такие результаты показал опрос Финансы Mail и НИФИ Минфина.

Так, на вопрос, является ли облигация ценной бумагой, подтверждающей долю владельца в капитале компании, 63% участников выбрали правильный ответ «Нет».

Кроме того, россияне понимают базовое рыночное правило: 89% опрошенных верно оценили как неправильный тезис «чем выше риск, тем ниже доходность».

«Опрос подтверждает необходимость развивать инвестиционную грамотность как важную часть финансовой культуры. Люди хотят разобраться в принципах работы фондового рынка», – считает врио директора НИФИ Минфина Глеб Покатович.

О заинтересованности в программах развития инвестиционной грамотности заявили больше половины участников: 21% — очень заинтересованы, 31% — скорее заинтересованы.

Нейтральную позицию заняли 36%, еще 12% затруднились с ответом.

Для выхода на рынок с минимальными рисками 44% опрошенных считают необходимым серьезный курс с глубоким погружением в тему. Еще 29% думают, что достаточно минимальных знаний. Доверить деньги профессиональному управляющему готовы 11%. Затруднились с ответом 15%.

Главной целью возможных инвестиций 28% назвали получение пассивного дохода. Еще 22% хотят создать «подушку безопасности», накопить на пенсию — 18%, сохранить сбережения от инфляции — 15%, накопить на крупную покупку — 9%. Желание просто попробовать отметили 4%.

Основным препятствием для инвестиций россияне назвали отсутствие свободных денег (27%). Другие препятствия:

не хватает знаний и боятся ошибиться — 14%;

риск потерять деньги — 13%;

не доверяют финансовым институтам — 10%;

считают наличные и банковские вклады более надежными — 8%;

считают процесс слишком сложным — 7%;

не имеют времени — 6%;

не видят необходимости в инвестициях — 3%.

Основным каналом получения информации об инвестициях служат новостные и финансовые сайты и порталы (39%). Консультации с финансовым советником предпочитают 14%, соцсети — 11%, онлайн-курсы и вебинары — 11%, книги — 9%. Очные лекции выбрали 6%, советы друзей и родственников — 7%, собственные варианты ответа предложили 4%.

Самым удобным форматом обучения респонденты назвали короткие видеоуроки — их выбрали 20%. Текстовые гайды и статьи предпочитают 16%, интерактивные тренажеры и симуляторы — 13%, полноценные бесплатные онлайн-курсы с сертификатом — 13%, вебинары с возможностью задать вопросы эксперту — 12%. Офлайн-встречи в своем городе выбрали 6%, а подкасты и аудиолекции оказались наименее востребованы — 3%.

