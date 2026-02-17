Какие доходы не учитывают для единого пособия
Для получения единого пособия доходы семьи не должны превышать установленный лимит. При этом в доходе семьи не учитывают:
единовременные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка;
ежемесячную помощь жителям Курской области, потерявшим жилье или имущество.
Но трудовые доходы должны быть.
«Доход для каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен быть не ниже 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2026 году это 216 744 руб. Учитываются зарплата и пособие по временной нетрудоспособности», — уточнил СФР.
Этот лимит может быть отменен или уменьшен по объективным причинам. Например, если в расчетном периоде были:
выплата пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца;
очное обучение до 23 лет;
беременность или период подтвержденной безработицы.
С 1 января 2026 года вырос прожиточный минимум, и выплаты пересчитали автоматически, напомнил фонд. То есть пособие за январь пришло уже в новом размере.
Кроме того, с 1 марта 2026 меняются правила учета алиментов. Если они не оформлены через суд, при расчете доходов будут учитываться условные суммы:
1/4 размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка;
1/3 — на двоих детей;
1/2 — на троих и более детей.
Среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе можно узнать на сайте Росстата, пишет СФР.
