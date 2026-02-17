ФинМен моб
💳 Неактивные банковские карты и счета предлагают закрывать автоматически через два года

Чтобы клиенты не платили комиссию за неактивные счета, банкам предложили закрывать их автоматически.

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предлагает автоматически закрывать счета и банковские карты физлиц, если:

  • в течение двух лет не было никаких операций;

  • остаток не превышает двух МРОТ.

Банк будет не менее чем за 30 дней сообщать клиенту о предстоящем закрытии счета: пришлют СМС, пуш-уведомления, электронные или заказные письма по последним известным адресам.

«Суть законодательной инициативы — обязать кредитные организации в автоматическом режиме закрывать счета и банковские карты физических лиц, по которым в течение двух лет не проводилось никаких операций и остаток денежных средств на которых не превышает сумму, равную двум минимальным размерам оплаты труда», — сказал Каплан Панеш.

Сейчас банки могут брать комиссии, если по карте не проводят операции. Юридически такие списания не нарушают закон, но трудность в том, что люди могут забыть о банковских картах, которые получали давно или уже не имеют доступа к приложениям.

Изменения приведут к тому, что клиенты перестанут терять деньги на комиссиях, а банки освободятся от расходов на балластные счета.

