Налоговики назвали типичные ошибки при заполнении расчетов за пользование недрами
Налоговики напомнили, что при заполнении декларации по НДПИ нужно учесть изменения в ст. 340 и ст. 342 НК, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года.
Согласно п. 5 ст. 340 НК, оценка стоимости концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгоценных металлов, производится из суммы произведений количества (в граммах) каждого химически чистого драгметалла, содержащегося в соответствующем добытом полезном ископаемом, и его средней за налоговый период цены на мировом рынке, в рублях за грамм.
Средние за налоговый период цены драгоценных металлов на мировом рынке определяются ФАС, подчеркнули налоговики.
В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 342 НК, в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгметаллов, установлена налоговая ставка 6%.
Налоговая рекомендует при заполнении раздела 5 декларации НДПИ (утверждена приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@) за налоговые периоды с сентября 2025 года в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгметаллов, по строке 140 указывать налоговую базу, рассчитанную в соответствии с п. 5 ст. 340 НК.
Строки 080, 090 и 100 подраздела 5.1.1 раздела 5 декларации при этом не заполняют, а по строке 070 подраздела 5.1.1 раздела 5 указывают 0 (ноль).
Кроме того, если добываемые полупродукты, предусмотренные подп. 13 п. 2 ст. 337 НК, содержат золото, то сумма налога по строке 170 раздела 5 декларации с кодом вида добытого полезного ископаемого 13000 по строке 010 должна быть рассчитана с учетом величины дополнительного коэффициента Кдрм.
При заполнении расчетов регулярных платежей за пользование недрами, чаще всего допускают такие ошибки:
Ошибка
Как правильно
Коды ОКТМО по строкам 020 раздела 1 расчета регулярных платежей за пользование недрами не соответствуют кодам ОКТМО в строках 060 раздела 2.1 расчета
По строкам 020 указывается код ОКТМО муниципального образования, на территории которого происходит уплата регулярного платежа по соответствующим лицензионным участкам недр.
КБК берут из строк 010 данного листа раздела 1.
В строке 030 раздела 1 неверно указывается сумма регулярных платежей к уплате в бюджет по нескольким лицензиям
В строке 030 раздела 1 расчета отражается сумма регулярного платежа, подлежащая уплате в бюджет, по данным пользователя недр.
Значение по строке 030 раздела 1 определяется путем сложения всех сумм регулярных платежей, внесенных по строке 120 раздела (разделов) 2.1 и по строке 110 раздела (разделов) 2.2, которые подлежат уплате на территории муниципального образования по данным ОКТМО и КБК.
