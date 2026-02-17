Налоговики назвали типичные ошибки при заполнении расчетов за пользование недрами

Налоговики напомнили, что при заполнении декларации по НДПИ нужно учесть изменения в ст. 340 и ст. 342 НК, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно п. 5 ст. 340 НК, оценка стоимости концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгоценных металлов, производится из суммы произведений количества (в граммах) каждого химически чистого драгметалла, содержащегося в соответствующем добытом полезном ископаемом, и его средней за налоговый период цены на мировом рынке, в рублях за грамм.

Средние за налоговый период цены драгоценных металлов на мировом рынке определяются ФАС, подчеркнули налоговики.

В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 342 НК, в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгметаллов, установлена налоговая ставка 6%.

Налоговая рекомендует при заполнении раздела 5 декларации НДПИ (утверждена приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@) за налоговые периоды с сентября 2025 года в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгметаллов, по строке 140 указывать налоговую базу, рассчитанную в соответствии с п. 5 ст. 340 НК.

Строки 080, 090 и 100 подраздела 5.1.1 раздела 5 декларации при этом не заполняют, а по строке 070 подраздела 5.1.1 раздела 5 указывают 0 (ноль).

Кроме того, если добываемые полупродукты, предусмотренные подп. 13 п. 2 ст. 337 НК, содержат золото, то сумма налога по строке 170 раздела 5 декларации с кодом вида добытого полезного ископаемого 13000 по строке 010 должна быть рассчитана с учетом величины дополнительного коэффициента Кдрм.

