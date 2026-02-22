У властей будет больше оснований отказать иностранцам в выдаче патента на работу

Если мигранты злостно не исполняют решения российского суда, им откажут в выдаче или переоформлении патента.

17 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у властей появится больше оснований для отказа в выдаче мигрантам патента на работу.

Авторы проекта хотят отказывать в разрешении на работу иностранцам, которые злостно не исполняют решение суда РФ. Сейчас в законе нет прямого указания на это основание для отказа.

«Предлагаемое дополнение призвано установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе Российской Федерации путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение разрешительного документа для трудовой деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Согласно проекту, патент не будут выдавать или переоформлять, если:

в отношении иностранца вступило в законную силу решение суда РФ, которое обязывает его к совершению определенных действий или воздержанию от их совершения (в том числе имущественного характера);

решение суда не исполнено иностранным гражданином в течение шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о выдаче (переоформлении) патента, или в период действия уже выданного патента.

Срок будут исчислять со дня истечения судом или законом периода для добровольного исполнения решения.

Ожидается, что изменения будут побуждать мигрантов своевременно исполнять судебные решения, а также защитят права жителей РФ.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

