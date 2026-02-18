В MAX зарегистрировали больше 1 млн частных каналов

На 12 февраля 2026 года пользователи создали рекордное число каналов — 276 тысяч.

За неделю в мессенджере MAX создали больше 1 млн приватных каналов. В среднем пользователи открывают 145 тыс. каналов в сутки.

Рекордный показатель зафиксировали 12 февраля 2026 года, когда создали 276 тыс. приватных каналов.

«Аудитория одного из авторов выросла с нуля до 56 тысяч подписчиков за неделю», — сказано в пресс-релизе компании VK.

10 февраля 2026 года пользователям MAX дали возможность создавать приватные каналы. Авторы может пригласить подписчиков по ссылке, чтобы присоединиться к сообществу. Заявки на вступление можно модерировать. Так администратор сами решит, кому открыть доступ к информации.

