Депутаты собираются продлить ежемесячное детское пособие до трех лет

Чтобы компенсировать потерю семейного дохода в период ухода за ребенком, депутаты решили продлить срок выплат пособия с 1,5 до 3 лет, а также увеличить размер выплат до регионального прожиточного минимума.

17 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект с двумя мерами поддержки для семей с детьми.

Первая — расширить период выплаты ежемесячного пособия: до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Вторая — увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до трех лет: до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка.

«Размер поддержки будет определяться не усредненной федеральной цифрой, а региональным прожиточным минимумом, который отражает специфику потребительской корзины и уровень цен в каждом конкретном регионе», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что новый размер пособия будет покрывать реальные расходы на ребенка вне зависимости от места проживания семьи.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

Автор

Контур
Николай

