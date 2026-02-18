Депутаты собираются продлить ежемесячное детское пособие до трех лет
17 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект с двумя мерами поддержки для семей с детьми.
Первая — расширить период выплаты ежемесячного пособия: до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
Вторая — увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до трех лет: до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка.
«Размер поддержки будет определяться не усредненной федеральной цифрой, а региональным прожиточным минимумом, который отражает специфику потребительской корзины и уровень цен в каждом конкретном регионе», — сказано в пояснительной записке.
Ожидается, что новый размер пособия будет покрывать реальные расходы на ребенка вне зависимости от места проживания семьи.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
