🔒 Причину блокировки счета можно узнать в сервисе ФНС
Для возобновления расходных операций необходимо устранить причину, по которой было вынесено решение о приостановке операций по счетам.
Узнать основание приостановки можно с помощью бесплатного и общедоступного сервиса ФНС «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)».
Для получения сведений о действующих решениях на странице сервиса нужно выбрать тип запроса — «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка.
«Причину приостановления можно определить по коду основания. Расшифровка кода основания представлена внизу страницы, в «Справочнике кодов основания приостановления операций по счетам в банке», — объяснили налоговики.
Порядок вынесения решений о блокировке счетов в банке и переводов электронных денежных средств определен ст. 76 НК.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд