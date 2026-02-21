🔒 Причину блокировки счета можно узнать в сервисе ФНС

Получить информацию по действующим решениям о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков можно дистанционно, без визита в налоговый орган.

Для возобновления расходных операций необходимо устранить причину, по которой было вынесено решение о приостановке операций по счетам.

Узнать основание приостановки можно с помощью бесплатного и общедоступного сервиса ФНС «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)».

Для получения сведений о действующих решениях на странице сервиса нужно выбрать тип запроса — «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка.

«Причину приостановления можно определить по коду основания. Расшифровка кода основания представлена внизу страницы, в «Справочнике кодов основания приостановления операций по счетам в банке», — объяснили налоговики.

Порядок вынесения решений о блокировке счетов в банке и переводов электронных денежных средств определен ст. 76 НК.