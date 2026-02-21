ОК УСН моб 3500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Блокировка счетов

🔒 Причину блокировки счета можно узнать в сервисе ФНС

Получить информацию по действующим решениям о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков можно дистанционно, без визита в налоговый орган.

Для возобновления расходных операций необходимо устранить причину, по которой было вынесено решение о приостановке операций по счетам.

Узнать основание приостановки можно с помощью бесплатного и общедоступного сервиса ФНС «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)».

Для получения сведений о действующих решениях на странице сервиса нужно выбрать тип запроса — «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка.

«Причину приостановления можно определить по коду основания. Расшифровка кода основания представлена внизу страницы, в «Справочнике кодов основания приостановления операций по счетам в банке», — объяснили налоговики.

Порядок вынесения решений о блокировке счетов в банке и переводов электронных денежных средств определен ст. 76 НК.

Автор

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
Товарный знак

Регистрация товарного знака в 2026 году: новые правила и пошаговая инструкция⚡

С 2026 года правила использования брендов заметно ужесточаются. О каких изменениях нужно знать, как регистрировать товарный знак в 2026 году и что необходимо предпринять для защиты своей торговой марки, рассказали ниже.

Регистрация товарного знака в 2026 году: новые правила и пошаговая инструкция⚡
2
valerystepanova

Начать дискуссию

ГлавнаяЗащитник