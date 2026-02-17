💣 РКН не опроверг информацию о блокировке Telegram 1 апреля 2026 года

Telegram могут заблокировать на территории РФ уже с 1 апреля 2026 года.

Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о блокировке мессенджера Telegram, которая назначена на 1 апреля 2026 года.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сказали в РКН.

С начала 2026 года Telegram заблокировал 7,5 млн групп и каналов, из которых больше 27 тыс. сообществ «связаны с терроризмом».

С 9 февраля 2026 у пользователей начались проблемы с загрузкой сообщений и медиафайлов. В августе 2025 года против мессенджера ввели ограничения на голосовые вызовы, чтобы мошенники не могли связаться с пользователями.