Ограничения для иностранных банков по операциям с физлицами могут снять

Минфин подготовил законопроект об уменьшении требований к иностранным банкам, которые хотят открыть филиал в РФ, и расширении перечня разрешенных операций, включая операции и сделки с физлицами и операции на рынке ценных бумаг.

Законопроект опубликован на портале проектов НПА 17 февраля 2026 года.

«Принятие проекта будет способствовать более активному привлечению иностранных банков дружественных стран на финансовый рынок России для создания условий развития системы международных расчетов в условиях санкционного давления, а также привлечению иностранных инвестиций для финансирования экономики», — пишет Минфин.

Филиал иностранного банка сможет осуществлять (по ходатайству):

открытие и ведение банковских счетов физлиц и юрлиц в драгоценных металлах;

переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгметаллах;

операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством РФ.

Также предлагается снять ограничения на банковские операции с физлицами. Им будут доступны все операции и сделки, которые филиалы инобанков проводят с юрлицами.

Кроме того, меняют требования к гарантийному депозиту – минимальный размер гарантийного депозита установлен в размере 90 млн рублей. Порядок формирования гарантийного депозита дополнен возможностью размещения денежных средств в депозиты ЦБ РФ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.